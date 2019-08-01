الناصر يدعو التونسيين للانتخابات الرئاسية

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

وقع الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الأربعاء، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول القادم.

جاء ذلك، وفق ما ورد في بيان مقتضب صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية، اطلعت عليه الخليج 365.

ومطلع يوليو/حزيران الجاري، وقع الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، على الأمر الرئاسي، المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

إلا أن تغير الأجندة الانتخابية بعد وفاة السبسي، تطلب دعوة جديدة للناخبين، من قبل الناصر الذي باشر مهامه بصفة مؤقتة حتى إجراء انتخابات رئاسية.

وتنص المادة 101 من القانون الانتخابي، على دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

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وتوفي السبسي، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 93 عامًا، في ذكرى إعلان الجمهوريّة الموافق 25 يوليو/ تموز 1957.

وودع التونسيون، السبت الماضي، جثمان رئيسهم، في جنازة وطنية مهيبة، شارك فيها آلاف المواطنين وحضرها قادة دول ورؤساء وأمراء وسفراء دول أجنية.

وأدى رئيس البرلمان، محمد الناصر، الخميس الماضي، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتا لتونس، وتم تقديم الانتخابات الرئاسية، بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، رزنامة (جدول زمني) انتخابات الرئاسة المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول، مشيرًا إلى أن تقديم طلبات الترشح سيكون من 2 إلى 9 أغسطس/آب المقبل.

ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أن "تتم تزكية المترشّح من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.‎

يشار أنه سيتم الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية المقرر سابقا، في 6 أكتوبر/تشرين الأول في الداخل، وأيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته، بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.