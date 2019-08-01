مسؤولون أمريكيون: ترامب سيقرر نهاية أغسطس موعد نشر صفقة القرن

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، سيقرر نهاية أغسطس/آب المقبل، موعد نشر الجزء السياسي من الخطة الخاصة بعملية السلام المسماة "صفقة القرن، وفق إعلام عبري.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية الخاصة، عن المسؤولين الذين لم تحدد أسماءهم، قولهم إنه بحلول نهاية الشهر المقبل، سيحدد الرئيس الأمريكي ما إذا كان سينتظر نشره الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر/أيلول، أم بعد تلك الانتخابات بانتظار ما ستؤول إليه نتائجها

وقال مسؤول أمريكي، للقناة، إنه "لا يوجد أي مخطط حاليًا لعقد أي قمة سياسية حول خطة السلام".

وأشار إلى أن الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنير، كبير مستشاري ترامب وصهره، المتواجد بإسرائيل حاليا، سيلتقي بعد رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم ملك المغرب محمد السادس.

وأكمل: "ومن ثم سيعود الوفد للولايات المتحدة، لقضاء العطلة مع الرئيس ترامب، وخلالها ستجري مناقشات مع المسؤولين الكبار في البيت الأبيض حول تقديم الخطة في سبتمبرأيلول، أو الانتظار لما بعد الانتخابات".

و"صفقة القرن" هي خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وحتى يومنا هذا، لم تكشف الإدارة الأمريكية عن فحوى خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تعرف باسم "صفقة القرن".

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وفي وقت سابق الأربعاء، التقى نتنياهو، بكوشنر، بمدينة القدس.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.

واستهل كوشنر زيارته للمنطقة من عمّان في وقت سابق الأربعاء، في إطار جولة شرق أوسطية تشمل 5 دولة عربية، إضافة إلى إسرائيل، حيث شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال الاجتماع، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة..

وتشمل جولة كوشنر: إسرائيل، الأردن، مصر، السعودية، والمغرب. فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضًا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر، في جولته كلًا من: نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

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