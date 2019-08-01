الحكومة العراقية: "مؤشرات إيجابية" مع تركيا بشأن دجلة والفرات

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، التوصل إلى "مؤشرات إيجابية" خلال مباحثات مع تركيا، بشأن إدارة ملف المياه المشتركة في نهري دجلة والفرات.

وأشارت خلية الإعلام الحكومي (حكومية) في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إلى أن "المباحثات التي جرت اليوم (الأربعاء) في العاصمة بغداد، بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي، ورئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية في العراق سلام الشمري‎، شهدت نقاشات مستفيضة من الممكن أن تصار إلى اتفاقية مشتركة تخدم مصلحة البلدين".

وقدم الجانب التركي ممثلا بالوفد الذي ترأسه مبعوث الرئيس التركي إلى العراق أويس أر أوغلو، وعدد من أعضاء مجلس النواب، مجموعة من المقترحات الخاصة بتنفيذ مشاريع لاستصلاح الأراضي، وأخرى لتنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

Advertisements

كما قدم ما يخص زيادة أطر التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، إضافة إلى إنشاء مركز أبحاث مشترك بين البلدين مقره بغداد، متخصص بإدارة المياه، علاوة على التعاون في مجال زراعة الغابات، وإنشاء مشاتل لأشجار الغابات الملائمة لظروف العراق.

وتبادل الطرفان المعلومات الفنية والبيانات الهيدرولوجية والميترولوجية، لمسار النهرين ومناسيب الخزين المائي، بما يسهم في تحسين تشغيل السدود وإدارة المياه، لا سيما أثناء الأزمات في مواسم الشح والفيضان.

كما تطرقت المباحثات إلى ضرورة تعزيز مساهمة الشركات التركية في تنفيذ مشاريع القطاع المائي بالعراق، بحسب التصنيفات التي وضعتها بغداد لتطوير قطاعات الموارد المائية والزراعة والصرف الصحي.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل أر أوغلو، إلى بغداد، لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين بخصوص مسألة المياه بين البلدين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.