السودان.. حركة متمردة تعلن وقف إطلاق النار 5 أشهر

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت حركة متمردة بالسودان، الأربعاء، وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 5 أشهر .

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان: "كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للمشكلة السودانية وإعطاء الفرصة للتسليم الفوري والسلس للسلطة للمدنيين، نعلن وقف العدائيات من جانب واحد في كل مناطق العمليات الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية".

وأضافت الحركة: يستمر وقف العدائيات لمدة 5 أشهر ابتداء من 1 أغسطس /آب وحتى 31 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وتابعت أن ذلك يشمل "الكف عن أي إعمال عدائية إلا في حالة الدفاع عن النفس والمواطنين".

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والسبت، قالت الحركة الشعبية، جناح عبد العزيز الحلو، إنها ستنتظر تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة بالخرطوم للتفاوض معها.

وتغيب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، عن المباحثات التي استضافتها العاصمة جوبا السبت الماضي بين المجلس العسكري وفصيلي الحركة الشعبية شمال (كل على حدة) بسبب تواجده بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لإجراء مشاورات سياسية مع ممثلين عن قوى "الحرية والتغيير".

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وتعاني "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال" من انقسامات حادة بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، في يونيو/حزيران 2017، قرارًا بعزل رئيسها، مالك عقار؛ لتنقسم إلى جناحين، الأول بقيادة الحلو، والثاني بقيادة عقار.

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