شبكة تلفزيون أمريكية: أنباء عن وفاة حمزة بن لادن

واشنطن / الخليج 365

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية الأمريكية، الأربعاء، أن لدى واشنطن معلومات تفيد بوفاة حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين (لم تحدد هويتهم) قولهم إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بموت حمزة.

ولم يفصح المسؤولون عن معلومات إضافية بشأن مكان وزمان موت حمزة، وإن كان موته طبيعيًا أم تعرض للقتل، وإن كانت واشنطن لعبت دوراً في موته أم لا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في فبراير/ شباط الماضي، عن مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات حول مكان حمزة. ‎

ووصف برنامج مكافآت مكافحة الإرهاب التابع للوزارة، حمزة، في تغريدة عبر "تويتر"، بأنه "زعيم ناشئ في تنظيم القاعدة، هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضافت الشبكة التلفزيونية، أنه ليس من الواضح إن كانت واشنطن أكدت موت حمزة، كما لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.

وأصدر الذراع الإعلامي لـ"القاعدة"، في عام 2018، آخر بيان علني معروف من حمزة، وهدد فيه السعودية، ودعا أهالي شبه الجزيرة العربية إلى الثورة.

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ويُعتقد أن حمزة، ولد في 1989، وظهر برفقة والده في مقاطع فيديو دعائية لـ"القاعدة".

وتبنى تنظيم "القاعدة"، تحت قيادة "بن لادن"، هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسقطت حوالي 3 آلاف قتيل.

وقتلت قوة خاصة من سلاح البحرية الأمريكية، أسامة بن لادن، في مايو/ أيار 2011، عندما داهمت منزله في مدينة أبوت آباد الباكستانية.

وآنذاك لم يتم العثور على حمزة، فيما تولى المصري أيمن الظواهري، قيادة التنظيم، خلفًا لـ"بن لادن".

وأفادت رسائل تم العثور عليها في مكان مقتل "بن لادن"، بأن الأب أراد أن ينضم إليه ابنه في أبوت آباد، وكان يعده كزعيم.

وفي مقال نشر في سبتمبر/ أيلول 2017، قال خبير مكافحة الإرهاب وعميل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) السابق، علي صوفان، إن "حمزة يستعد للقيام بدور قيادي في التنظيم الذي أسسه والده".

وأضاف، من المرجح "أنه يُنظر إليه (حمزة) بتقدير من جانب عناصر التنظيم".

وتابع صفوان، بالنظر إلى أن "تنظيم داعش على وشك الانهيار، أصبح حمزة الآن أفضل شخصية لإعادة توحيد الحركة الجهادية العالمية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.