نقابيو الأردن يدينون زيارة كوشنر.. "صفقة القرن" لن تمر

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أدانت النقابات المهنية بالأردن، زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، للمملكة الأربعاء.

جاء ذلك في بيان للنقابات (تضم 15 نقابة مهنية) اطلعت عليه الخليج 365، وبثته مواقع إخبارية محلية، بينها "هلا أخبار"، التابع للجيش.

وقالت في البيان إنه "في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا العربي الفلسطيني لأبشع صور الاحتلال، ولحملة مسعورة وغير مسبوقة تستهدف الحجر والشجر والبشر (..) نؤكد أن ‏صفقة القرن لن تمر، ولن تكون فلسطين وطنا إلا للفلسطينيين، وعاصمتها القدس، والأردن ليس بالوطن البديل".

وأضاف النقابيون: "ندين زيارة مبعوث الإدارة الأمريكية كوشنر، وما يحمله من أفكار".

واعتبروا أن موقف الشعب الأردني يؤكد وحدة الدم والقضية، وأن "المساس بالقدس خط أحمر، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات لا يمكن التنازل عنها".

ودعوا كل القوى الشعبية والحزبية والنقابية للوقوف "صفا واحدا ضد كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، من وادي عربة إلى اتفاقية الغاز، ورفض كل أشكال التطبيع".

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ورأوا أن "استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني ومجازر الهدم، إنذار بقرب هدم كينونة الاحتلال".

وأدان النقابيون ما وصفوه بـ "الصمت العربي الدولي المطبق، وجري عدد من الدول العربية نحو التطبيع مع هذا المحتل، الأمر الذي أغراه بالتوسع في حملته المسعورة والشرسة ضد المقدسات وأهلنا في القدس وفلسطين".

وفي وقت سابق الأربعاء، زار جاريد كوشنر، الأردن في إطار جولة شرق أوسطية تشمل 5 دولة عربية، إضافة إلى إسرائيل.

وتشمل جولة كوشنر، إسرائيل، والأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب. فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر في جولته كل من نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا حتى الآن، الجدول الزمني لجولة كوشنر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.