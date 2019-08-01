- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
شهد طريق نفق مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف باتجاه المطار، والذي يقع على امتداد طريق وادي وج “المسيال”، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين خمس مركبات، دون إصابات؛ بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها النفق منذ عدة أيام.
وتسببت أعمال الصيانة التي تقوم بها أمانة الطائف على امتداد نفق مستشفى الأمير منصور العسكري، وهي عبارة عن طلاء جدار النفق بالألوان “البوية”، في وقوع عدد من الحوادث، إضافة إلى ازدحام الطريق بالمركبات.
كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة أعمال الصيانة.. تصادم 5 مركبات في نفق مستشفى الأمير منصور بـ #الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.