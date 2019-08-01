نتيجة أعمال الصيانة.. تصادم 5 مركبات في نفق مستشفى الأمير منصور بـ #الطائف

صحيفة الخليج الالكترونية

شهد طريق نفق مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف باتجاه المطار، والذي يقع على امتداد طريق وادي وج “المسيال”، مساء اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين خمس مركبات، دون إصابات؛ بسبب أعمال الصيانة التي يشهدها النفق منذ عدة أيام.

وتسببت أعمال الصيانة التي تقوم بها أمانة الطائف على امتداد نفق مستشفى الأمير منصور العسكري، وهي عبارة عن طلاء جدار النفق بالألوان “البوية”، في وقوع عدد من الحوادث، إضافة إلى ازدحام الطريق بالمركبات.