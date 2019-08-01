أهالي قرى وادي عبل ببللحمر يحتفون بمعلميهم

ابها

بحضور شيخ شمل قبائل بللحمر الشيخ منصور بن عبدالله بن محيا إحتفى أهالي قرى وادي عبل بمركز بللحمر بمنطقة عسير وبعد مرور ٥٨ سنة على تأسيس أول مدرسة ابتدائية تلقوا فيها تعليمهم بكل صاحب أثر جميل وبصمة في حياتهم من معلميهم وبكل صاحب يد بيضاء وبكل من خدم التعليم في بداياته في هذه القرى ، فقد بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من كتاب الله ثم كلمة للمكرمين وكلمة لأصحاب المبادرة قدم من خلالها الشكر والعرفان لمن ساهم في بناء وتأسيس اول مدرسة ابتدائية عام ١٣٨٢ هجري المغفور له باذن الله الشيخ مرعي بن علي العياضي ثم ألقيت قصيدة بهذه المناسبة

وقد شمل التكريم مجموعة من المعلمين والمساعدين الاداريين وناقلي الطلاب انذاك ،

وقد ذكر صاحب فكرة المبادرة الاستاذ عبدالله بن ناصر آل فندي :

أن هذه الفكرة جاءت بعد ما انعم الله علينا من نعم وفضل كبير ، وكان تعليمنا المبكر في مدارس متواضعة جداً لا تواكب تقدم المدارس في هذا العصر ولكن بسواعد الكثير من رجال هذه القرى تميزت هذه المدرسة وأصبحت أنموذجاً وتخرج طلاب كثيرون نراهم حالياً في اعلى المناصب والرتب وكان من واجبنا شكر الله اولا ثم تقديم شكرنا لكل من كان لهم بصمة واثر جميل في حياتنا وهم رجالات التعليم في هذه القرى ، واحببنا ان نقدم لهم ولو شيء يسير مما يستحقونه فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ، والحمدد لله تكاتف الجميع من الاخوة لنجاح هذه الفكرة واتمامها وحصل ذلك والحمد لله فلهم منا جزيل الشكر والثناء.