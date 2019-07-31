شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الدفاع المدنى بالسعودية: اكتمال الاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير عام الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اكتمال استعدادات الدفاع المدني لخدمة ضيوف الرحمن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية بما يكفل أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بيسر وأمان.

وقال في تصريح صحفي اليوم عقب تفقّده جاهزية مراكز الدفاع المدني بالمدينة المنورة واستعداداتها لموسم الحج : أطمئنكم أنّ الخطط أعدت بشكل جيد ولله الحمد، وفيما نحن بصدد تنفيذ هذه الخطط أفادتنا تجاربنا في السنوات الماضية والدروس المستفادة من الجهات كافة سواءً المديرية العامة للدفاع المدني أو بقية الجهات الأخرى، حيث استفدنا من التجارب والبيانات ومن الكم الهائل من الدروس التي تناقش بشكل سنوي من خلال ورش عمل حتى وصلنا ولله الحمد بأن تجاوزنا الكثير من السلبيات وعزّزنا الجوانب الإيجابية بحيث تنفّذ الخطط بصورة تحقق الآمال والطموحات التي تسعى إليها القيادة الرشيدة والمواطنون ورجال الدفاع المدني.

وأكّد على أن وجود رجال الدفاع المدني بالقرب من الحجاج وفي منطقة المشاعر والطرقات والمباني والمنشآت التي يشرف عليها الدفاع المدني أمر في غاية الأهمية لمعالجة كثير من الملحوظات التي تؤثر على السلامة العامّة ورصد الملحوظات وتصحيحها ومحاسبة من لا يلتزم بهذه الأمور بهدف تجنيب الحجاج المخاطر كافة التي قد تكون موجودة في هذه المواقع.