شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس المؤقت يدعو رسميًا لعقد انتخابات رئاسية مبكرة 15 سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، اليوم الأربعاء، مرسومًا يدعو إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة فى 15 من سبتمبر القادم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنية بتنظيم الانتخابات فى تونس، أنه سيتم تنظيم دورة انتخابية ثانية فى حال لم يحصل أى من المترشحين على الأغلبية المطلقة بعد أسبوعين من إعلان النتائج.

وتأتى الانتخابات المبكرة فى أعقاب وفاة الرئيس التونسى السابق الباجى قايد السبسى الخميس الماضى، حيث ينص الدستور التونسى على تنظيم انتخابات فى مدة لا تتعدى 90 يومًا يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة البلاد .