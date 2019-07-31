شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات جزائرية للمتضررين من الفيضانات فى مالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بعثت سلطات ولاية أدرار الجزائرية (جنوب) شحنة من المساعدات الإنسانية لمساعدة المتضررين من الفيضانات بالمنطقة الحدودية "أكضوتن" التابعة مالي والمتاخمة للمقاطعة الإدارية برج باجي مختار، جنوبي الجزائر.
وذكر بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، اليوم إنه "بأمر من نور الدين بدوي الوزير الاول (رئيس الوزراء) وتنفيذا لتعليمات صلاح الدين دحمون وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أوفدت السلطات المحلية لولاية أدرار شحنة من المساعدات الإنسانية تضم أدوية وأغذية وخيام لمساعدة المتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة الحدودية أكضوتن التابعة لجمهورية مالي والمتاخمة للمقاطعة الإدارية برج باجي مختار يوم 25 يوليو الجاري".
وأشار البيان إلى أن سيتم إرسال شحنات مساعدات إضافية خلال الأسبوع المقبل.
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