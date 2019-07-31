شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الكويت: إيجاد آلية سريعة لإنشاء مدن سكنية للعزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المنفوحى، المدير العام لبلدية الكويت، حرص البلدية على إيجاد آلية بأسرع وقت لإنشاء مدن سكنية للعزاب.

وأوضح المنفوخى، الیوم الأربعاء، أن البلدية تسعى إیجاد بدائل بالتعاون مع مجلس الوزراء، منھا إنشاء مدینة فى جنوب الجھراء للعزاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال المنفوحى، إن البلدية رخصت سكن العمال العزاب فى بعض المناطق الصناعية وفى المشاريع الكبرى بالإسكان والطرق، مشیرا إلى استمرار عملها فى توفير قطع قريبة من تلك المشاريع.

وأضاف المنفوخى، على هامش لقائه بالمواطنين خلال جولته التفقدية فى منطقة السالمیة للوقوف على نتائج حملة (اطمئن) للحد من ظاهرة سكن العزاب فى المناطق السكنیة، أن الحملة استهدفت إخلاء العزاب من السكن الخاص إلى جانب البحث عن بدائل، مؤكدا تعاون البلدية مع مجلس الوزراء فى البحث عن بدائل من شأنها ضمان عدم عودة العزاب للسكن الخاص.

Advertisements

وذكر مدير البلدية، أن ھناك توجیھات من وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة وزیر الدولة لشؤون البلدیة، فھد الشعلة، لتحقیق أھداف الحملة والاطلاع على آراء المواطنین، مضیفا أنه بعد مضى شھرین من الحملة تم قطع التیار الكھربائى عن 119 عقارا وإخلاء 92 عقارا من العزاب.

وأكد المنفوخى، أن مدینة جنوب الجهراء العمالية ستكون جاھزة للطرح خلال الأسابیع المقبلة بطاقة استیعابیة قدرھا 20 وحدة لكن الاحتياج الحقیقى ھو من 200 إلى 250 ألف وحدة لضمان الطاقة الاستيعابية الكبیرة وذلك ما سیتم بحثه مع مجلس الوزراء.

وأوضح المنفوخى، أن بعض المناطق السكنیة یكون 70 بالمئة من العزاب الموجودین فیھا تابعین لمشاریع حكومیة، مشیرا إلى وجود فریق متكامل یرصد فى تلك المناطق ومنھا منطقة جلیب الشیوخ.