التحالف العربي يرفض اتهامات بقصف جوي لمدرستين في اليمن

الرياض / الخليج 365

رفض التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اتهامات بقصف جوي في محيط مدرستين ومقتل 15 طفلا على الأقل في اليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، منصور المنصور، مساء الأربعاء، ردًا على اتهامات منظمات دولية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف العربي خلال عملياتها العسكرية في اليمن، وفق وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.

ورفض المنصور، اتهاما بقصف جوي في محيط مدرستين للأطفال، أحدهما بمنطقة سعوان، في صنعاء، أبريل/نيسان 2019، والأخرى في قرية بني معصار، التابعة لصنعاء، وقعت في يناير/كانون ثان 2017، ما أدى إلى مقتل 15 طفلا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

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وأوضح أنه "بالبحث وتقصي الحقائق تبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في محيط المدرسة الأولى (...) المدرسة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف".

وأضاف: "قوات التحالف استهدفت 3 أهداف عسكرية مشروعة في مواقع مختلفة تبعد عن المدرسة الثانية مسافة 150 مترًا تقريبًا".

ويواجه التحالف العربي، انتقادات دولية من بعض الدول الغربية ومنظمات حقوقية والأمم المتحدة، على خلفية ورود تقارير عن مقتل آلاف المدنيين جراء غاراته على اليمن.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.