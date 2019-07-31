أردوغان يعزّي الملك سلمان بوفاة أخيه ويبحثان العلاقات الثنائية

أنقرة / الخليج 365

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بوفاة أخيه الأمير بندر بن عبد العزيز، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

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وأعرب أردوغان في الاتصال عن تعازيه للملك سلمان بوفاة أخيه، داعيا للفقيد بالرحمة.

كما بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية.

والأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، والابن العاشر لمؤسس الدولة السعودية عبد العزيز آل سعود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.