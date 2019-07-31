الارشيف / اخبار الخليج

أردوغان يعزّي الملك سلمان بوفاة أخيه ويبحثان العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أنقرة / الخليج 365

قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بوفاة أخيه الأمير بندر بن عبد العزيز، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

Advertisements

وأعرب أردوغان في الاتصال عن تعازيه للملك سلمان بوفاة أخيه، داعيا للفقيد بالرحمة.

كما بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وتبادلا الأفكار حول التطورات الإقليمية.

والأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، والابن العاشر لمؤسس الدولة عبد العزيز آل سعود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يعزّي الملك سلمان بوفاة أخيه ويبحثان العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا