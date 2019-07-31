"لا أهلاً ولا سهلاً كوشنر".. حملة إلكترونية بالأردن

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

دشن ناشطون في الأردن، مساء الأربعاء، حملة إلكترونية لرفض زيارة جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، للمنطقة عامة، ولبلادهم بشكل خاص.

ودعت الحملة إلى دعم هاشتاغ على "تويتر" تحت عنوان: "لا أهلاً ولا سهلاً كوشنر".

ووفق الإعلان عن الحملة الذي تلقت الخليج 365 نسخة منه، فقد دعا القائمون عليه (لم يذكروا هويتهم) للبدء بالحملة اعتباراً من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 تغ)".

واستهل كوشنر زيارته للمنطقة من عمّان في وقت سابق الأربعاء، في إطار جولة شرق أوسطية تشمل 5 دولة عربية، إضافة إلى إسرائيل، حيث شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال الاجتماع، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة..

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وتشمل جولة كوشنر: إسرائيل، الأردن، مصر، السعودية، والمغرب. فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضًا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر، في جولته كلًا من: نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.

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