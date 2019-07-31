مبعوث أردوغان للعراق: سننشئ مركزا لأبحاث المياه في بغداد

بغداد / الخليج 365

وصف أويس أر أوغلو مبعوث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، مباحثاته مع مسؤولين عراقيين في بغداد حول مسألة المياه بـ "المفيدة للغاية"، معلنا أنه سيجري إنشاء مركز لأبحاث الموارد المائية في بغداد.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب لقائه وزير الموارد المائية العراقي جمال العادلي، في العاصمة بغداد، الأربعاء.

وقال: "أنقل تحيات ومحبة الرئيس أردوغان للشعب العراقي، لقد وضعنا خطة عمل بشأن مسألة المياه".

وتابع أر أوغلو: "نحن ندعم تطور العراق"، معربا عن رغبة تركيا في زيادة تعزيز الصداقة مع العراق.

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وأضاف: "سننشئ مركزًا لدراسة الموارد المائية في بغداد، سنتعاون في العديد من القضايا، العراق لديه الآن إمكانات كبيرة"، دون ان يذكر تفاصيل أكثر عن ذلك المركز.

من جانبه، أشار العادلي إلى أن البلدين يملكان حاليا علاقة أفضل بالمقارنة مع الفترة السابقة.

وأضاف: "نُقل إلينا مواقف الرئيس أردوغان الإيجابية والبناءة حول مسألة المياه، ونحن نرحب بذلك".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل أر أوغلو، إلى بغداد، لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين بخصوص مسألة المياه بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.