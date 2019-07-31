عنوانها التغيير والتطوير والتميز المصطافين والزوار لحديقة أبها الجديدة

أروى عبدالله عبر المصطافين والزوار في حديقة أبها الجديدة عن القفزات والتغيير والتطوير المتسارع لحديقة أبها الجديدة مما جعلها تتميز عن حدائق مدينة أبها بأكملها.

وأكد الزوار المصطافين بأن حديقة أبها الجديدة مختلفة عن الأعوام الماضية بشكل كبير مما اكسبها نجاح وتميز في الخدمات المقدمة للزائر.

وذكرت بغض السيدات بأن الحديقة إضافة كبيرة للمكان في عسير لما تحقق من مطاعم ومواقع الكافي المميزة والجلسات المطلة وذات الخصوصية على ضفاف بحيرة السد في مدينة أبها.

وعبر الأطفال عن الألعاب الترفيهية الإلكترونية الحديثة لم نجدها في حدائق أبها أو المحافظات أو المراكز الأخرى بينما توجد في حديقة أبها الجديدة فقط .

وذكرت بعض العائلات بأن الحديقة مميزة بموقعها الساحر والخلاب والجميل بالطبيعة والأشجار وجداول المياه والممرات ولعل ما جعل المكان مميز إطلالة على البحيرة المائية وبالقرب من مشروع أبها الجديدة السياحي والفندق قصر أبها، وما جعل الحديقة إضافة كبيرة للمكان وجود معرض للتسوق وتنوع البرامج والفعاليات و الأنشطة والسحب اليومي على الجوائز القيمة بحيث يجد الزائر كل ما يحتاج إليه في حديقة أبها الجديدة.

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