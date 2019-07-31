الكشف عن حقيقة تبرأة قاتل ومُغتصب “سيدة #تبوك”

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى المتحدث الإعلامي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني، صحة ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال وسم «#تبرئة_قاتل_ومغتصب_امي»، مشيراً إلى أن ما ورد لا يتفق مع حيثيات القضية التي وقعت قبل عدة سنوات.

وأوضح القحطاني أن المُتهم أحيل للتحقيق لدى الجهات المُختصة، وبعد استيفاء كافة الجوانب بما فيها تقرير الطب الشرعي، أُحيلت قضيته للمحكمة الشرعية وصدر بحقه حكم شرعي تم تأييده من محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أن المُتهم نفَّذ الحُكم ثم أُطلق سراحه.