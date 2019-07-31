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الان تتابع الرئيس البرازيلي يلغي موعدا مع وزير الخارجية الفرنسية لانشغاله بقص شعره والان مع التفاصيل
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عمد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى إلغاء موعد كان مقررًا مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان في الدقيقة الأخيرة.
وذكرت فضائية “يورو نيوز عربي”، أن الرئيس البرازيلي ظهر بعدها بوقت قصير في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء جلسة لقص شعره.
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