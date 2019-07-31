وأضاف السيسي، في مداخلة خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني السابع للشباب في القاهرة أن المشكلات التي تمر بها مصر حاليا "جاءت نتيجة موازنات السنوات الماضية، والتي كانت أقل من المطلوب، إلى جانب الزيادة السكانية".
كما أشار السيسي خلال المداخلة إلى أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى جهد كبير بالإضافة إلى الوقت المناسب.
وأقر البرلمان المصري، الشهر الماضي، أكبر موازنة في تاريخ مصر، بدأت الحكومة المصرية تنفيذها ابتداء من يوليو/تموز الجاري.
وأوضح المصدر أن حجم مصروفات موازنة العام المالي 2019/2020 يصل إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة الماضية، نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح، أن ما يتم تشييده من مدن جديدة مثل العلمين والمنصورة وغيرها من المدن هو تطوير استراتيجي للعقار في مصر من أجل أن نحصل على أموال ولم يتم الصرف عليها من خزينة الدولة.
ويوم أمس الثلاثاء، افتتح السيسي مؤتمر الشباب، الذي يعقد لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنتهي أعماله اليوم، بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: مصر تحتاج تريليون دولار كموازنة عامة لحل جميع المشكلات... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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