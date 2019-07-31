مكة لن تتمكن من رؤية هلال العيد هذا العام... عطل طارئ يربك الحسابات 

نشرت صحيفة "سبق" السعودية، تقريرا حول تعرض مرصد برج الساعة في مكة المكرمة، لعطل أربك الحسابات في تحري هلال ذي الحجة لـ"عيد الأضحى".

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ونقلت "سبق" عن مصادر خاصة أن صيانة مناظير في مرصد برج الساعة بمكة المكرمة، ستحول دون تحري ورصد هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وأوضحت المصادر أنه كان من المقرر أن يستخدم "برج الساعة" لأول مرة كراصد للأهلة، بشكل فعلي اعتبارا من هذا الشهر.

وقال المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز لرصد الأهلّة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلّقة بمركز برج الساعة للأهلّة والتوقيت والفلك، الدكتور ياسين مليكي، في تصريحات لـ"سبق" إن مركز برج الساعة في مكة المكرمة سيكون مرصد إسلامي للأهلة بشكل عام، لأنه سيضم مجموعة من المناظير العالمية.

وقال مليكي "المركز فريد من نوعه، وفيه أدق مواقيت تؤخذ من المركز نفسه، ويثبت ذلك أن المملكة العربية السعودية تقود العالم الإسلامي في موضوع الوقت والمواقيت، والمركز ضمن 14 مرصدا".

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وتابع "سيسهم مع العالم ككل من وكالات الفضاء العالمية، مثل الأمريكية والأوروبية والمواقع الجبارة في الجامعات العالمية، وسيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، ليصبح أول مرصد متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم تحتضنه مكة المكرمة".

وتستعد السعودية، لتحري هلال ذي الحجة، لمعرفة موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى يوم الخميس 1 أغسطس/آب.

وأشار مدير المرصد الفلكي عبدالله بن محمد الخضيري، إلى أنه سيتم تحري هلال ذي الحجة في 6:12 صباحا من يوم الخميس، وهو توقيت الاقتران المركزي للهلال.

وقال الخضيري: "الشمس ستغرب الساعة 6:43 عند درجة 290 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:13 مساءً عند درجة 290 أيضاً، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 30 دقيقة بارتفاع 6.29 واستطالة 7.74 درجة".