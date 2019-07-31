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ومن المقرر أن تدخل زيادة الرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الموسم الشتوي المقبل، أي مع بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
© REUTERS / Zohra Bensemra
وبالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة رسوم المغادرة والتي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر علي الطيران المنتظم أو العارض علي الرحلات الدولية والداخليه من المطارات المصرية من ٢٠ دولار إلي ٢٥ دولار أي بزياده قدرها ٥ دولار .
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا القرار قد تم الإعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر وهو يخص المطارات الداخليه فقط ولا يطبق على مطار القاهرة، حيث أنه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤.
وقامت وزارة الطيران المدنى بنشر هذا القرار بجريدة الوقائع الرسمية المصرية قبل تطبيق القرار بأربعة أشهر وفقا للنظام المعمول به عالميا.
وأكد المصدر أنه لن يتم تحصيل هذه الرسوم من الراكب كما هو مشاع، إنما سيتم تحصيلها من شركات الطيران كما هو متبع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... "الطيران المدني" توضح تفاصيل زيادة رسوم المغادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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