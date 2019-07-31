دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «دواعٍ أمنية» تؤجِّل محاكمة الرئيس عمر البشير إلى 15 أغسطس

أجَّل القضاء السوداني، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع إلى 17 أغسطس المقبل؛ بسبب دواعٍ أمنية.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن البشير، أحمد إبراهيم الطاهر: إنَّ التأجيل جاء بسبب عدم حضور البشير إلى مقر المحكمة لدواعٍ أمنية. وأكد أن هناك تهمة واحدة موجهة ضد البشير، هي عبارة عن أموال وُجِدَت في مقر الضيافة، وهي منحة من إحدى الدول غير مدرجة في الميزانية.

وكانت السلطات السودانية رفضت، أمس الثلاثاء، طلبًا تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق بتأجيل محاكمته عقب وفاة والدته، وسمحت السلطات السودانية للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة الاثنين الماضي.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قال: إنَّ فريقًا مشتركًا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".