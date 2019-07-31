شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يتمسك بإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين خلال لقاءه مع كوشنر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، فى قصر الحسينية اليوم الأربعاء، جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى يزور الأردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول فى المنطقة.

ووفقا لموقع الديوان الماكى الأردنى، استعرض الطرفان بحث الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وأعاد الملك عبد الله، التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

Advertisements

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس الأمريكى والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.