الإعلانات المبوبة والإعلانات المطبوعة

من أكثر الأمور التي قل الإعلان عنها والبحث عنها بشكل نسبي في الصحف المطبوعة هي إعلانات سيارات وعقارات، إذ يلجأ مالكيها الآن والراغبين في بيعها أو شرائها إلى الإعلان عنها في المواقع الإلكترونية المبوبة، نظراً لسهولة وضع الإعلان وما يوفره من وقت وجهد وتكلفة أيضاً، بالإضافة إلى إمكانية وضع كافة المواصفات والمعلومات التي تفيد المستهلك وتساعد صاحب الإعلان في الوصول إلى غاياته.

عمل هذا التحوّل على تحسين تجربة أصحاب الإعلانات والمستهلكين خلال عملية البيع والشراء، الأمر الذي أدى إلى كسب أصحاب الشركات والأعمال أموالاً طائلة، واستطاعت مواقع الإعلانات المبوبة التي تقدّم خدمات مجانية أحياناً أن تثبت قدرتها في الوصول إلى أكبر عدد من مستخدمي شبكة الإنترنت مقارنةً بالإعلانات المبوبة المطبوعة.

الفرق بين الإعلانات المبوبة والمطبوعة من منظور البائع والمشتري

يرى البائع أو مزوّد الخدمة أن الإعلانات الإلكترونية المبوبة تتيح للمستخدم فرصة الحصول على النتائج الفورية من خلال نشر الإعلان عبر موقع بيع وشراء بشكل مجاني أو مقابل رسوم رمزية دون الحاجة إلى مغادرة المكان الذي يتواجد فيه ودون الحاجة إلى انتظار تاريخ طباعة الصحيفة.

أما من منظور المستخدم؛ فإن قراءة الصحف المطبوعة واختيار الإعلان المناسب وتدوين أرقام الهواتف الخاصة بأصحاب الإعلانات؛ هي عملية تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، أما الإعلانات المبوبة توفر عليه هذا الجهد والوقت وتوفر له خيارات متعددة يمكن من خلالها أن يحصل على كافة الإعلانات التي تهمه وخاصةً تلك التي يبحث عنها الشباب الآن بشكل كبير مثل إعلانات الكترونيات و سيارات وخدمات مختلفة.

ميّزات الإعلانات المبوبة الإلكترونية

● يمكن مشاركة الإعلان على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستغرام.

● التكلفة القليلة للإعلان والتي تكون مجانية في بعض المواقع الإلكترونية.

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● إمكانية زيادة نسبة الربح من خلال وصول الإعلان إلى عدد أكبر من المستهلكين وزيادة نسبة المبيعات.

● سرعة وصول الإعلان إلى فئات المستهلكين المستهدفة وسهولة وصول المستهلك إلى الإعلان الذي يريده بوقت قصير.

● تلبية كافة احتياجات المستهلكين والأسواق على اختلاف نوع العرض والطلب.

● يمكن للأشخاص عرض أو شراء كافة المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق التقليدية.

● إتاحة التواصل المباشر بين صاحب الإعلان والمستهلك دون الحاجة لوسيط.

● توفير الوقت والجهد على صاحب الإعلان والمستهلك.

كل هذه الميّزات التي ذكرت في المقال وغيرها العديد، أدت إلى انتشار مواقع الإعلانات المبوبة التي أصبحت طريقاً ناجحاً لعملية التسويق والتسوّق الإلكتروني، بالإضافة إلى أنها تعتبر الوسيلة الأكثر أماناً والأسرع وصولاً إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي شبكة الإنترنت.