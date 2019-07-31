مسؤول أمريكي يعلق على أنباء "اجتماع العرب في كامب ديفيد لإعلان صفقة القرن"

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن مصدرا أمريكيا مسؤولا في البيت الأبيض نفى صحة ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن اعتزام واشنطن استضافة قمة في كامب ديفيد، في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوردت القناة العبرية في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، أن القمة المقترحة تضم عددا من قادة الدول العربية، بهدف طرح رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وهي الرؤية المعروفة باسم "صفقة القرن".

ونقلت القناة العبرية عن المصدر الأمريكي ـ دون ذكر اسمه وكنيته ـ قوله:

إنه لم يتم التخطيط لعقد قمة حول السلام الفلسطيني - الإسرائيلي.

تقديم تقرير عاجل

© REUTERS /

وأضافت القناة نقلاً عن المسؤول الأمريكي، أنه سيقوم الفريق الأمريكي، بقيادة جاريد كوشنير، صهر دونالد ترامب، بتقديم تقرير إلى الرئيس الأمريكي، ونائبه، ولوزير الخارجية، مايك بومبيو، ولمستشار الأمن القومي، جون بولتون عند العودة لمناقشة العديد من الخطوات المحتملة التالية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد نشرت، صباح اليوم، الأربعاء، أن كوشنر سيوجه الدعوات خلال زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط؛ لعقد مؤتمر مع القادة العرب في "كامب ديفيد".

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وأوردت الصحيفة أنه خلال المؤتمر، الذي اقترح عقده قبل الانتخابات العامة للكنيست في إسرائيل، في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، والذي سيحدد ترامب الخطوط العريضة لخطته للسلام في الشرق الأوسط، دون تقديم أية مقترحات.

وأكدت الصحيفة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ساعد في التخطيط للقمة المقترحة، والتي من المحتمل أن تساهم في تعزيز فرصه أثناء الانتخابات الداخلية في إسرائيل.

نتنياهو لن يحضر

© REUTERS / HANDOUT

وقالت الصحيفة إن نتنياهو لن يحضر على الأرجح، لأن ذلك ربما يدفع القادة العرب إلى عدم الحضور.

وفي السياق نفسه، وصل جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى إسرائيل، ضمن جولة يجريها في المنطقة، استعدادا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

أفادت القناة العبرية الـ "13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن جاريد كوشنير وصل إلى إسرائيل قادماً من الأردن، في زيارة تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.