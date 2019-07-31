عودة أكثر من 1100 لاجئ إلى سوريا خلال يوم واحد

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز بهذا الشأن:
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
كما أفاد المركز بأن 9 نازحين عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، قام الجانب الروسي، بحسب النشرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، في منطقة البيداء (محافظة طرطوس) تم من خلالها توزيع 500 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.42 طن، على سكان المنطقة.
وذكرت النشرة بأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير أراضي ومواقع من الألغام في منطقة جاسم والحارة ( بريف درعا) ومنطقة دوما ( بريف دمشق) على مساحة 2.27 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 106 عبوة قابلة للانفجار.
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