اتصال هاتفي بين محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جرى خلال الاتصال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين. واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق ابن زايد وعمران خان إلى التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها. وشدد الطرفان على أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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