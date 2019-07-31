السفير الأمريكي في إسرائيل: نؤمن بحكم ذاتي للفلسطينيين

بينما يتوقع وصول مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في جولة تشمل إسرائيل وعددا من دول في المنطقة اليوم الأربعاء، يعتقد فريدمان، أن طاقم إعداد خطة السلام الأمريكية يؤمنون بضمان حكم ذاتي للفلسطينيين؛ وذلك بحسب شبكة "CNN".

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وتطرق السفير الأمريكي لدى إسرائيل أثناء مقابلة مع شبكة CNN إلى مسألة ما إذا كان الرئيس الأمريكي ترامب ملتزمًا بحل الدولتين، فقال: "لم نستخدم هذا المصطلح، لكن هذا ليس لأننا نحاول الترويج لفكرة الدولة الواحدة. بل لأن كلمة دولة تحمل في طياتها الكثير من المعاني".

وتابع فريدمان، قائلا:

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نحن نؤمن بالحكم الذاتي الفلسطيني. نحن نؤمن بسلطة ذاتية مدنية للفلسطينيين. ونعتقد أن هذا الحكم الذاتي يجب أن يمتد إلى حدٍ لا يمكنه أن يعرض أمن دولة إسرائيل للخطر.

وشدد ديفيد فريدمان، أحد أقطاب الطاقم الأمريكي لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، على أن أمريكا تؤمن بالحكم الذاتي للفلسطينيين دون تهديد إسرائيل.

وفي السياق نفسه، وصل جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى إسرائيل، ضمن جولة يجريها في المنطقة، استعدادا لنشر تفاصيل الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

أفادت القناة العبرية الـ "13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن جاريد كوشنير وصل إلى إسرائيل قادماً من الأردن، في زيارة تستغرق عدة ساعات، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو.