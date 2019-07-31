وتأتي الزيارة في إطار جولة للمسؤول المصري، تشمل دولتي السودان وإثيوبيا، وفقا لصحيفة "السوداني". © AFP 2019 / وقال الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم شقلاوي، بأن الجانبين عقدا اجتماعا تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الاجتماع مناقشة مواصلة التشاور حول مفاوضات سد النهضة الأثيوبي. وعبرت مصر عن رؤيتها في هذا الشأن تمهيدا لعقد الاجتماع القادم للدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بشأن "سد النهضة"... وزير الموارد المائية المصري يجري مباحثات في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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