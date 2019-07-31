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© AFP 2019 / KARIM SAHIB
واستعرض الجانبان خلال الاتصال "علاقات الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".
وتناول ولي عهد أبو ظبي والرئيس الفرنسي "مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر لبحث أمن المنطقة... ماكرون يتصل بمحمد بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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