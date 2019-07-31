لبحث أمن المنطقة... ماكرون يتصل بمحمد بن زايد

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، اليوم الأربعاء، أن "محمد بن زايد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي جرى خلاله بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

واستعرض الجانبان خلال الاتصال "علاقات الصداقة القوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

وتناول ولي عهد أبو ظبي والرئيس الفرنسي "مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات والمستجدات، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".