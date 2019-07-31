القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمة له في حفل اختتام دورات عسكرية تخصصية في مجال الأمن العسكري، وفقا لموقع وزارة الدفاع في صنعاء "26 سبتمبرنت".
وقال اللواء العاطفي إن "دماء الأبرياء من آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي بحق المدنيين لن تذهب هدرا وسيتحسر على ارتكابها".
وأضاف: "القوة الصاروخية والطيران المسير أصبحت قوة ردع استراتيجي وحققت انتصارات كبيرة في عمق العدو بفضل الله وبإرادة شعبنا وما تمتلكه قواتنا المسلحة واللجان الشعبية من خبرات وإرادة وإصرار على التطوير والتحديث لردع المعتدين والانتصار للسيادة الوطنية".
واعتبر العاطفي "الجرائم المروعة بحق المدنيين التي تلطخت بها أيادي مجرمي التحالف ستعجل بنهايتهم المحتومة على أيدي صناديد القوات المسلحة واللجان الشعبية"، محملاً "تحالف العدوان مسؤولية تبعات تلك الجرائم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع في صنعاء يتوعد السعودية بـ"ضربات نوعية وخاطفة في العمق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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