البرهان يعزي الملك سلمان

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© REUTERS / HANDOUT
من جانبه أعرب الملك سلمان عن "شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد".
وكان الملك سلمان قد وجه أمس الشكر لقادة وزعماء الدول الصديقة والشقيقة للمملكة الذين أرسلوا تعازيهم في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان.
وترأس الملك، أمس الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء، عقدت في مدينة نيوم بمنطقة تبوك.
ووجه الملك في بداية الجلسة شكره لقادة ومبعوثي الدول الصديقة والشقيقة الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.
ودفن جثمان الأمير بندر، الشقيق الأكبر للملك سلمان، مساء أول من أمس الاثنين، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في المسجد الحرام.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز في المسجد الحرام.
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