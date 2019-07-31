"للآباء العصريين" ـ عربة أطفال "ذكية" بسرعة 6 كم/ساعة

دبي - بواسطة محمد فارس جيل جديد من عربات الأطفال ربما يمثل استجابة أخيرا لدعوات الكثير من الآباء والأمهات الذين اضطروا لدفع عربات الأطفال صعودا وهبوطا - إنها عربة أطفال "ذكية"، لكن المشكلة تكمن في أنها ليست في متناول جميع الشرائح الاجتماعية. © picture-alliance/dpa صورة رمزية من الأرشيف

تقول شركة "Cybex" المصنعة لعربات الأطفال إن منتجها الجديد الذي يعمل بالبطاريات - والذي تم إطلاقه للتو في أوروبا - سيؤدي إلى التخلص من معاناة دفع عربات الأطفال، وهو ما تصفه الشركة بأنه "مهمة مملة". ويتضمن نظام التسيير الإلكتروني "e-Priam"، والذي يمكن تشغيله باستخدام دواسة قدم، مجسات مدمجة في المقبض للكشف عن القوة المطلوبة. ثم تقوم "الخوارزميات المتطورة" بإشراك المحركات الكهربائية المتصلة بالمحور الخلفي عند الضرورة.

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وتقول الشركة الألمانية المصنعة إن هذا يجعل المهمة سهلة في التلال شديدة الانحدار ويساعد في اجتياز الأراضي الوعرة مثل الشواطئ الرملية، ما يجعل سرعة العربة تصل لحدود 6 كيلومترات/ساعة. ولن يساعدك ذلك على دفع طفلك صعودا فحسب، بل يبطئ نظام "e-Pram" عربة الأطفال تلقائيا على المنحدرات الهابطة أو التضاريس الأكثر سلاسة.

ويتوفر "e-Priam" بعدة ألوان، من بينها الذهبي الوردي المألوف في اختيار مالكي الهواتف الذكية "iPhone"، حيث أنه مصمم لمن يطلق عليهم صناعه "الآباء العصريون". وتحتاج البطارية لست ساعات من الشحن من أجل شحنها بالكامل، ويتراوح مداها عند الاستخدام بين 8 و45 كيلو مترا، اعتمادا على حدة وخشونة الأرض التي يتعين عليها التعامل معها.

ولكن ربما لا يكون نظام "e-Priam" في متناول ميزانيات معظم الأسر، حيث يبدأ سعره من 1200 يورو (1338 دولارا)، وهو ما يمثل أضعاف سعر عربات الأطفال العادية . ويصل سعر النماذج الفاخرة بشكل أكبر إلى 2200 يورو. ربما ترحب الأسر الأكثر ثراء بفرصة جعل الحياة أسهل لمربيات الأطفال لديهن.

ع.ج.م/ ط. أ (د ب أ)