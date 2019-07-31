شكرا لقرائتكم خبر عن الأقوى فى العالم.. جواز السفر الإماراتى يعزز صدارته بـ175 دولة بدون تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل جواز السفر الإماراتى تعزيز صدارته فى سباق القمة، كأقوى جواز سفر فى العالم، معززاً رصيده فى المركز الأول فى مؤشر "باسبورت إندكس" بدخول 175 دولة بدون تأشيرة مسبقة من أصل 198 دولة فى العالم أو ما يعادل 88% من الدول بدون تأشيرة مسبقة.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، أكد مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية أمس، أن الجواز الإماراتى حصد نقطة جديدة بعد حصوله مؤخرا على إعفاء التأشيرة المسبقة من غينيا الاستوائية ليرتفع رصيده الحالى إلى 175 دولة «116 دولة بدون تأشيرة و59 دولة لدى الوصول أو عبر الانترنت» بفارق 7 إعفاءات عن المركز الثانى الذى تحتله جوازات سفر إسبانيا وفنلندا ولكسمبورج بدخول 168 دولة.

وذكر المؤشر العالمى، الذى يقيس قوة جوازات السفر بناء على قدرة مواطنى البلد على السفر إلى دولة أخرى من دون الحاجة لتأشيرة مسبقة وإمكانية الحصول على تأشيرة من المطار أو عبر الانترنت، أن الجواز الإماراتى لم يعد أمامه إلا 23 دولة أو ما يعادل أقل من 12 % تقريبا من دولة العالم تحتاج لتأشيرة مسبقة.

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وبحسب المؤشر يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 167 جوازات سفر 11 دولة هى، الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النمسا، البرتغال، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، أيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما يحتل المركز الرابع جوازات سفر 7 دول برصيد 166 دولة هى السويد، سنغافورة، فرنسا، بلجيكا، مالطا، اليونان والنرويج، فيما تحتل جوازات كل من ليتوانيا وأيسلندا والمملكة المتحدة وكندا المركز الخامس برصيد 165 دولة ضمن أقوى 5 مراكز عالميا من الحيث القوة والنفوز.

ويعد مؤشر "باسبورت إندكس" هو الجهة الأبرز لتصنيف قوة جوازات السفر فى العالم من خلال منصة تفاعلية ترصد باستمرار التغيرات والتطورات فى هذا المجال، وقد أصبح المرجع الأول عالميا للحكومات، حيث يتم مقارنة جوازات سفر 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة وجمع البيانات بشكل مباشر ومستمر منها من خلال المعلومات المتوفرة علنا والمصادر الحكومية والهيئات الدولية.