شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وباكستان تبحثان العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، عن وزير الخارجية الباكستاني تأكيده على اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية مع السعودية، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.
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