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إقامة أول مباراة نسائية على ملعب نادى العروبة بالجوف فى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نادى العروبة بمدينة "سكاكا" فعاليته وبرامجه الثقافية والترفيهية المتنوعة، فى يومه الثانى خلال الأسبوع الرياضى النسائى الأول بالجوف .

 

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية، واستهدفت هذه الفعاليات جميع الحضور، حيث أقيمت على ملعب النادى أول مباراة نسائية لكرة القدم بالجوف، وكانت بين فريقى الأبيض والأزرق، كل فريق مكون من 8 لاعبات، شهدت حضور جماهيرى كبير، وإنتهت المباراة بفوز الفريق الأزرق 5-0 .

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وفى ختام اليوم، وزعت الجوائز والمقدمة من هيئة بالجوف على الفائزات .

 

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