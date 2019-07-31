شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول مباراة نسائية على ملعب نادى العروبة بالجوف فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نادى العروبة بمدينة "سكاكا" فعاليته وبرامجه الثقافية والترفيهية المتنوعة، فى يومه الثانى خلال الأسبوع الرياضى النسائى الأول بالجوف .
و وفقا لوكالة الأنباء السعودية، واستهدفت هذه الفعاليات جميع الحضور، حيث أقيمت على ملعب النادى أول مباراة نسائية لكرة القدم بالجوف، وكانت بين فريقى الأبيض والأزرق، كل فريق مكون من 8 لاعبات، شهدت حضور جماهيرى كبير، وإنتهت المباراة بفوز الفريق الأزرق 5-0 .
وفى ختام اليوم، وزعت الجوائز والمقدمة من هيئة الرياضة بالجوف على الفائزات .
كانت هذه تفاصيل خبر إقامة أول مباراة نسائية على ملعب نادى العروبة بالجوف فى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.