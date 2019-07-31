شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول مباراة نسائية على ملعب نادى العروبة بالجوف فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نادى العروبة بمدينة "سكاكا" فعاليته وبرامجه الثقافية والترفيهية المتنوعة، فى يومه الثانى خلال الأسبوع الرياضى النسائى الأول بالجوف .

و وفقا لوكالة الأنباء السعودية، واستهدفت هذه الفعاليات جميع الحضور، حيث أقيمت على ملعب النادى أول مباراة نسائية لكرة القدم بالجوف، وكانت بين فريقى الأبيض والأزرق، كل فريق مكون من 8 لاعبات، شهدت حضور جماهيرى كبير، وإنتهت المباراة بفوز الفريق الأزرق 5-0 .

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وفى ختام اليوم، وزعت الجوائز والمقدمة من هيئة الرياضة بالجوف على الفائزات .