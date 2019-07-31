شكرا لقرائتكم خبر عن السجن عاما لرجل فى دبى اغتصب امرأة 20 مرة وأجبرها على أكل طعام حيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس عام والإبعاد بحق رجل "31 عاماً"، من دولة إفريقية يعمل بمهنة صناعة الحلى، اتهم باغتصاب امرأة أوروبية "53 عاماً" 20 مرة، والاعتداء عليها بالضرب، وإجبارها على تناول طعام حيوانات، بحسب إدعاء المجنى عليها، وتبين أنه ارتكب واقعة مماثلة مع امرأة أوروبية أخرى.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قالت المجنى عليها فى تحقيقات النيابة العامة، إنها تعرفت على المتهم عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعى، ثم طلب لقائها بمقهى في منطقة المارينا، ثم هددها بسكين حتى ذهبت معه إلى شقته، وأخذ منها جميع أغراضها، واعتدى عليها جنسياً نحو 20 مرة، كما اعتدى عليها بالضرب، ومنعها من الطعام والشراب، وأجلسها دون حراك، وأرغمها على تناول أطعمة حيوانات «كلاب» ثم خرج برفقتها من البناية واستوقف لها سيارة أجرة، استقلتها إلى منزلها وشاهدتها ابنتها فى تلك الحالة الصعبة فأبلغت الشرطة.

وأفاد تقرير الطب الشرعى بأن المرأة تعرضت لإصابات يجوز حصولها بالأيدى، وعثر على سمات الحمض النووى للمتهم، فيما كشف تقرير صادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشأن فحص ذاكرة كاميرا تابعة لنظام أمنى بالبناية التى يقطنها المتهم، تبين دخول رجل وامرأة بالأوصاف ذاتها، وشوهد الرجل يدخل أولاً ثم دخلت المرأة خلفه، ولم يوجد ما يدل على وجود سلاح فى يده.

وأفادت النيابة العامة فى تقريرها بأن المتهم اقترف الواقعة محل التحقيق، وارتكب واقعة أخرى مماثلة مع امرأة أوروبية أخرى.