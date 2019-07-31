شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تجرى 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه تم إجراء 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن، فيما أجريت 683 عملية غسيل كلوى و35 عملية منظار و219 عملية جراحية مختلفة، فيما أدخل 1024 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 4 حالات ولادة و16 حالة إرهاق حرارى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية فى المستشفيات والمراكز الصحية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذى القعدة حتى الثامن والعشرين من ذو القعدة 134605 حجاج وحاجات.

يشار أن وزارة الصحة السعودية، هيأت لموسم حج هذا العام، عددا من المستشفيات والمراكز الصحية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى و156 مركزاً صحياً، فيما يشارك 30 ألف من منسوبى الصحة، إضافة إلى 5 آلاف سرير للتنويم فى المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية فى قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزاً للطوارئ على جسر الجمرات.