شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة: معركة الصمود الفلسطينى والتصدى للمؤامرات ما زالت مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطينى وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، أن معركة الصمود الفلسطينى والتصدى للمؤامرات ما زالت مستمرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الحركية للوزارات والهيئات الحكومية، اليوم الأربعاء، مع أبو ردينة، في مركز المؤتمرات بوزارة الإعلام في رام الله، بحضور ومشاركة سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، وأمانة سر اللجنة، وعدد من وكلاء الوزارات، ونواب رؤساء الهيئات، وأمناء سر المكاتب الفرعية للوزارات والهيئات الحكومية.

واستعرض أبو ردينة بشكل مفصل جوانب قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل وآثاره على مناحي الحياة الفلسطينية كافة، مؤكدًا أهمية حشد الجهود خارجيًا وداخليًا ومؤسساتيًا لصالح إسناد القيادة في هذا الظرف المفصلي.

وشدد على أن كل ما يحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته سيواجه بمزيد من الثبات ضمن معركة الصمود المستمرة.

كما تم الحديث عن الآليات البديلة الواجب العمل بها مستقبلًا للمحافظة على المكتسبات الحالية (آليات الانفكاك)، إضافة لنقاش سبل التصدي للهجمة الاحتلالية الشرسة على المناطق الفلسطينية، وأهمية فضح ممارسات الاحتلال إعلاميًا.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن - عقب اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي - أن القيادة قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملًا بقرار المجلس المركزي.

وقال عباس: "لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وتحديدًا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة الاحتلال غير شرعي وباطل"، مضيفًا: "أيدينا كانت وما زالت ممدودة للسلام العادل والشامل والدائم، لكن هذا لا يعني أننا نقبل بالوضع القائم أو الاستسلام لإجراءات الاحتلال، ولن نستسلم ولن نتعايش مع الاحتلال، كما لن نتساوق مع (صفقة القرن)، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات".