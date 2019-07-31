حزب "تحيا تونس": سنرشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365

قال الأمين العام لحزب "تحيا تونس"، سليم العزابي، الأربعاء، إن الحزب سيرشح رئيس الحكومة، رئيس الحزب، يوسف الشاهد، للانتخابات الرئاسية، في 15 سبتمبر/ أيلول القادم.

وأضاف العزابي، في تصريح للوكالة التونسية الرسمية للأنباء، أن "رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي".

وتنتهي الأربعاء سبعة أيام من الحداد الرسمي على السبسي، الذي توفى الخميس الماضي عن 92 عامًا، وودع التونسيون جثمانه، السبت الماضي، في جنازة شارك فيها مواطنون وقادة دول ورؤساء وأمراء وسفراء دول أجنبية.

وأدى رئيس البرلمان، محمد الناصر، الخميس الماضي، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتا لتونس، وتم تقديم الانتخابات الرئاسية، بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل.

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وانتخب المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، في 2 يونيو/ حزيران الماضي، الشاهد رئيسًا للحزب.

وفي أواخر يناير/ كانون ثانٍ الماضي، أعلن 44 نائبًا في البرلمان (من أصل 217) عن كتلة "الائتلاف الوطني"، المقربة من الشاهد، تأسيس حزب "حركة تحيا تونس".

وتأسست الكتلة في سبتمبر/ أيلول 2018، وضمت نوابًا منشقين عن أحزاب "نداء تونس" (أسسه السبسي)، وحركة "مشروع تونس"، وحزب "آفاق تونس"، إلى جانب نواب مستقلين.

ويتم تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بين يومي 2 و9 أغسطس/آب المقبل.

ومن ضمن قواعد الترشح أن "تتم تزكية المترشّح من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.