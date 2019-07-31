رئيس العراق يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع تركيا

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا والارتقاء بسبل التعاون المشترك خدمة لمصالح الشعبين.

جاء ذلك، خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد، مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه ويسل أر أوغلو، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

ودعا صالح، إلى "ضرورة التوصل لتفاهمات طويلة الأمد ومرضية لحل الإشكاليات العالقة بين العراق وتركيا في ملف المياه وبما يضمن حقوق البلدين".

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وشدد على أن "قضية المياه تشكل أولوية في مسار علاقتنا مع الجارة تركيا".

ولفت البيان إلى أن "ويسل أر أوغلو نقل بدوره تحيات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للرئيس العراقي، وتمنياته للشعب العراقي بالتطور والازدهار".

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