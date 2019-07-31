إيران: الإمارات تعيد النظر في موقفها الحاد بشأن اليمن

أنقرة / أحمد درسن / الخليج 365

قالت الرئاسة الإيرانية، الأربعاء، إن الإمارات العربية المتحدة "تقوم بإعادة النظر في نهجها الحاد تجاه اليمن".

جاء ذلك على لسان رئيس مكتب الرئاسة محمود واعظي، في تصريحات للصحفيين بالعاصمة طهران، الأربعاء، بحسب ما أفادت به وكالة "تسنيم" شبه الرسمية.

وحول عقد وفدي البلدين اجتماعا حول أمن الخليج، قال واعظي: "الإمارات تغير موقعها الحاد من اليمن".

وأشار إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين الإمارات والسعودية حول مسألة اليمن.

ولفت إلى أن الإمارات تشعر بالقلق بشأن أمن الخليج، مضيفا: "الإمارات تريد أن تبقى على اتصال مع إيران بشأن هذه المسألة (أمن الخليج)".

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وحتى الساعة 14.55 تغ، لم تعقب السلطات الإماراتية على ما ذكرته الوكالة الإيرانية.

والثلاثاء، قالت إيران إن قائد قوات حرس حدودها قاسم رضائي، التقي قائد قوات خفر السواحل الإماراتي محمد علي مصلح الأحبابي، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) التي أبرزت صورة لهما وهما يتصافحان.

وتناول اللقاء "سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بين البلدين" .

وفي وقت سابق، قالت طهران، إن أبوظبي جارتنا مثل الرياض والمنامة، مشترطة "تغيير السياسات" لحسن الجوار.

وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 19 يوليو/ تموز الجاري، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، عقب ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ 30 يوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.