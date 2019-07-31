الخارجية_الإماراتية: الصف السعودي الإماراتي راسخ ويستحيل شقه

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، استحالة شقّ الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات».

وأكد قرقاش: «الإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات».