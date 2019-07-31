الخارجية_الإماراتية: الصف السعودي الإماراتي راسخ ويستحيل شقه

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، استحالة شقّ الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات».
وأكد قرقاش: «الإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات».
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