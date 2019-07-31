الرئيس_اليمني يؤكد أهمية الاستقرار المالي والاقتصادي

الخليج - واس أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أهمية توحيد الجهود والإمكانات لرفع وتيرة الأداء وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وحث خلال لقائه محافظ البنك المركزي حافظ معياد اليوم على أهمية تعزيز الموارد بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والقنوات المالية ليتعافى الواقع الاقتصادي ويتجاوز التحديات المترتبة جراء تمرد ميليشيا الحوثي على الوطن والعبث بمقدراته. وأشاد – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية – بـتكاتف وتعاون المخلصين من أبناء الوطن وبدعم الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، لتجاوز مختلف الصعوبات والانطلاق نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد”.

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