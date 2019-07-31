العمل: خطوة جديدة لصالح “توطين مهنة المحاسبة”

صحيفة الخليج الالكترونية

اشترطت وزارة العمل تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك بداية من تاريخ 1/ 1/ 1441هـ، إضافة إلى إلزام ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها بالحصول على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، وإصدار أو تجديد رخص العمل.

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وقالت العمل اليوم، إن ذلك يرتبط بحرصها على رفع معدل التوطين في قطاع المحاسبة وتحفيزه للنمو، موضحة أن الخطوة ترمي إلى تحفيز القطاع المحاسبي للتوطين، ورفع جودة وكفاءة العاملين المزاولين للمهنة، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كانت قد أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ الهدف منها توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.