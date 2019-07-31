- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
اشترطت وزارة العمل تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك بداية من تاريخ 1/ 1/ 1441هـ، إضافة إلى إلزام ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها بالحصول على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، وإصدار أو تجديد رخص العمل.
وقالت العمل اليوم، إن ذلك يرتبط بحرصها على رفع معدل التوطين في قطاع المحاسبة وتحفيزه للنمو، موضحة أن الخطوة ترمي إلى تحفيز القطاع المحاسبي للتوطين، ورفع جودة وكفاءة العاملين المزاولين للمهنة، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.
يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كانت قد أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ الهدف منها توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر #العمل: خطوة جديدة لصالح “توطين مهنة المحاسبة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.