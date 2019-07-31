فاتنه هذا الزمان

صحيفة الخليج الإلكترونية

إلى من لها القلب يهفو، والعين تشتاق ، والتفس تطمئن لها .

إلى صاحيه العيون الفاتنه ، والصوت الناعم ، والالفاظ الرائعه ، والقوام الحميل .

هل تعملين : أن وجودك نعمه في الحياه ، وشوفتك دواء للعليل ، وصوتك طرب يسامر المحب في دجى الليل المظلم .

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عندما تنكلمين الكل ينصت لجمال صوتك ، ولروعة منطوقك ، ولحسن ثغرك ، وعندما تتبسمين ترتيم الابتسامه على الوجوه ، ويدخل الفرح القلوب ، وعندما تتكلمين الكل يتسابق للفت انتباهك ، ولسرقة دقائ معك ، والاستمتاع بالحديث اليلك .

وعندما تمشين تتمايل اغصان الشجر مع صوت قدميك ، وتتساقط الورود امام عينيك ، فهل أدركتي يا حبيبتي أنك فاتنه هذا الرمان.

بقلم / حسن الشهري