فاتنه هذا الزمان

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صحيفة الخليج الإلكترونية
إلى من لها القلب يهفو، والعين تشتاق ، والتفس تطمئن لها .
إلى صاحيه العيون الفاتنه ، والصوت الناعم ، والالفاظ الرائعه ، والقوام الحميل .
هل تعملين : أن وجودك نعمه في الحياه ، وشوفتك دواء للعليل ، وصوتك طرب يسامر المحب في دجى الليل المظلم .
عندما تنكلمين الكل ينصت لجمال صوتك ، ولروعة منطوقك ، ولحسن ثغرك ، وعندما تتبسمين ترتيم الابتسامه على الوجوه ، ويدخل الفرح القلوب ، وعندما تتكلمين الكل يتسابق للفت انتباهك ، ولسرقة دقائ معك ، والاستمتاع بالحديث اليلك .
وعندما تمشين تتمايل اغصان الشجر مع صوت قدميك ، وتتساقط الورود امام عينيك ، فهل أدركتي يا حبيبتي أنك فاتنه هذا الرمان.
بقلم / حسن الشهري
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