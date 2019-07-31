تركي بن طلال يوجه بعلاج طفل مشارك في أعمال مبادرة عسير كذا أجمل

الخليج - حسن القبيسي قدم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الدعوة للطفل معاذ الأحمري ـ 10 سنوات لزيارة غرفة العمليات الرئيسية في مبادرة (عسير كذا أجمل) بعد أن تابع سموه عبر غرفة العمليات تواجد الطفل ضمن الفرق الميدانية للمبادرة في مركز بللحمر، وأبلغه قائد الفرقة الميدانية عبر البث المباشر أن الطفل ترك موعده بالمستشفى من أجل المشاركة, حيث يعاني من ” سكر كبار السن” وبعد علم سموه بذلك، وجه الدعوة للطفل للحضور لغرفة العمليات الرئيسية بسيارته الخاصة، واستقباله وشكره، إضافة لمرافقته لسمو الأمير لحضور احتفال “رالي عسير”، كما وجه الأمير تركي بن طلال مدير عام الشؤون الصحية بعسير بمتابعة حالة الطفل الصحية وتسهيل مواعيده لأفضل أنواع العلاج .

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