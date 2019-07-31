غرق عبارة إيرانية على متنها 5 أشخاص في مياه #منطقة_عسلوية

صحيفة الخليج الالكترونية غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

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