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إقالة وزير العدل الجزائري وسط تحقيقات في قضايا فساد

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في الجزائر العاصمة يوم التاسع من أبريل 2109

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أقال وزير العدل سليمان براهمي يوم الأربعاء وعين النائب العام عبد القادر زغماتي بدلا منه وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الرئاسة في بيان إن بن صالح عين زغماتي ليحل محل براهمي ”بعد استشارة السيد الوزير الأول“.

وتجري السلطة القضائية تحقيقات وضعت بموجبها عدة مسؤولين كبار سابقين منهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال قيد الاحتجاز فيما له صلة باتهامات منها ”تبديد الأموال العامة“.

 

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